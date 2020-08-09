Ливанский министр объявила об отставке после протестов в Бейруте
Министр информации Ливана Маналь Абдель Самад подала в отставку, сообщает Reuters. Она стала первым членом кабинета министров страны, объявившим о снятии с себя полномочий после протестов в Бейруте. Самад обосновала свое решение взрывом в портовом складе Бейрута и неспособностью правительства провести необходимые реформы.
Патриарх Маронитской католической церкви Бшара Бутрус аль-Раи заявил, что, если правительство не способно измениться, оно должно полностью подать в отставку. «Отставки членов парламента или премьера недостаточно», – сказал он во время воскресной проповеди.
Протесты в Бейруте начались в ответ на взрыв на складе в порту Бейрута 4 августа. В ходе катастрофы погибли 158 человек, около 300 000 остались без крова. Пик протестов пришелся на вечер 8 августа, тогда демонстранты после столкновений с полицией захватили здания нескольких министерств. Число пострадавших во время протестов в столице Ливана Бейруте составило 728 человек, сообщает Al Jazeera.