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Ливанский министр объявила об отставке после протестов в Бейруте

Ведомости

Министр информации Ливана Маналь Абдель Самад подала в отставку, сообщает Reuters. Она стала первым членом кабинета министров страны, объявившим о снятии с себя полномочий после протестов в Бейруте. Самад обосновала свое решение взрывом в портовом складе Бейрута и неспособностью правительства провести необходимые реформы.

Патриарх Маронитской католической церкви Бшара Бутрус аль-Раи заявил, что, если правительство не способно измениться, оно должно полностью подать в отставку. «Отставки членов парламента или премьера недостаточно», – сказал он во время воскресной проповеди.

Протесты в Бейруте начались в ответ на взрыв на складе в порту Бейрута 4 августа. В ходе катастрофы погибли 158 человек, около 300 000 остались без крова. Пик протестов пришелся на вечер 8 августа, тогда демонстранты после столкновений с полицией захватили здания нескольких министерств. Число пострадавших во время протестов в столице Ливана Бейруте составило 728 человек, сообщает Al Jazeera.

Ранее по теме: Штурм министерств в столице Ливана. Фотографии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных