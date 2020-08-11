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Минздрав назвал срок действия российской вакцины от коронавируса

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Иммунитет, полученный от вакцины против коронавируса, будет сохраняться около двух лет или более, говорится в сообщении Минздрава.

«Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до 2-х лет», — говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19.

Минздрав 11 августа выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики COVID-19. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Отмечается, что вакцина прошла все необходимые испытания на нескольких видах животных, в том числе на грызунах и приматах). Вакцина также была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой).

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Вакцинация начнется с медработников, они смогут получить прививку в конце августа или сентябре, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Путин поручил сделать вакцинацию добровольной. Препарат поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 г., следует из данных Росреестра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных