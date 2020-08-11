Минздрав назвал срок действия российской вакцины от коронавируса

Минздрав 11 августа выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики COVID-19. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Отмечается, что вакцина прошла все необходимые испытания на нескольких видах животных, в том числе на грызунах и приматах). Вакцина также была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой).