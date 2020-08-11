Минздрав назвал срок действия российской вакцины от коронавируса
Иммунитет, полученный от вакцины против коронавируса, будет сохраняться около двух лет или более, говорится в сообщении Минздрава.
«Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до 2-х лет», — говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19.
Минздрав 11 августа выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики COVID-19. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Отмечается, что вакцина прошла все необходимые испытания на нескольких видах животных, в том числе на грызунах и приматах). Вакцина также была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой).
Вакцинация начнется с медработников, они смогут получить прививку в конце августа или сентябре, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Путин поручил сделать вакцинацию добровольной. Препарат поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 г., следует из данных Росреестра.