Путин поручил сделать добровольной вакцинацию от коронавируса

«Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск – вот, что важно, – массовый выпуск этого препарата, с тем чтобы все, кто хочет, – это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно, все, кто хочет, могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших ученых», – сказал Путин.