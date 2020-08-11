Путин поручил сделать добровольной вакцинацию от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в России должна быть добровольной, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».
«Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск – вот, что важно, – массовый выпуск этого препарата, с тем чтобы все, кто хочет, – это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно, все, кто хочет, могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших ученых», – сказал Путин.
Ранее президент объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. академика Гамалеи. Препарат прошел все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных и позже был испытан на двух группах добровольцев.