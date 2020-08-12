РФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»
Решение судьи назначить второе пенальти на 88-й минуте матча «Спартак» ‒ «Сочи» было ошибочным, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) по итогам заседания экспертно-судейской комиссии.
«Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт… Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС не усматривает в действиях защитника команды "Спартак-Москва" № 2 Самюэля Жиго нарушения, наказуемого штрафным (11-метровым) ударом», ‒ указано в сообщении.
Кроме того, комиссия признала неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве в ситуацию. При этом комиссия определила, что пенальти на 14-й минуте было назначено верно.
«Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рекомендует видеопомощникам судьи более тщательно подходить к оценке ключевых моментов матча, так как точность решения важнее скорости его принятия», ‒ заключили в РФС.
Матч РПЛ между командами «Спартак-Москва» и «Сочи» состоялся 9 августа и завершился ничьей (2:2). При этом сочинская команда смогла отыграться лишь благодаря двум пенальти, последний из которых был назначен в конце игры, что вызвало негодование красно-белых.