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РФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»

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Решение судьи назначить второе пенальти на 88-й минуте матча «Спартак» ‒ «Сочи» было ошибочным, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) по итогам заседания экспертно-судейской комиссии.

«Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт… Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС не усматривает в действиях защитника команды "Спартак-Москва" № 2 Самюэля Жиго нарушения, наказуемого штрафным (11-метровым) ударом», ‒ указано в сообщении.

Кроме того, комиссия признала неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве в ситуацию. При этом комиссия определила, что пенальти на 14-й минуте было назначено верно.

«Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рекомендует видеопомощникам судьи более тщательно подходить к оценке ключевых моментов матча, так как точность решения важнее скорости его принятия», ‒ заключили в РФС.

Матч РПЛ между командами «Спартак-Москва» и «Сочи» состоялся 9 августа и завершился ничьей (2:2). При этом сочинская команда смогла отыграться лишь благодаря двум пенальти, последний из которых был назначен в конце игры, что вызвало негодование красно-белых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных