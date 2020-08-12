РФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»

Матч РПЛ между командами «Спартак-Москва» и «Сочи» состоялся 9 августа и завершился ничьей (2:2). При этом сочинская команда смогла отыграться лишь благодаря двум пенальти, последний из которых был назначен в конце игры, что вызвало негодование красно-белых.