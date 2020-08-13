Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Познер рассказал о реакции Лукашенко на критику в его адрес

Ведомости

Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем критическом высказывании 25-летней давности в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и последовавшей на это реакции. Запись опубликована в личной колонке на сайте «Познер Online».

По словам Познера, случай произошел на встрече 20 российских журналистов с белорусским лидером, организованной Борисом Березовским. Во время ужина гостям предложили сказать тост как благодарность «за радушный прием».

Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: «Моя мама научила меня тому, что, когда ломаешь чей‑то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего». Сказал и сел.

Владимир Познер
Телеведущий

В ответ Лукашенко «только выразительно посмотрел» на телеведущего, ничего при этом не сказав, в то время как Березовский «был раздражен и пытался сгладить» его слова, вспоминает Познер. В своей колонке он также раскритиковал политику Лукашенко, отметив, что при его власти Белоруссия превратилась в полицейское государство.

«Применение слезоточивого газа, резиновых пуль, водяных пушек, избиение людей, вышедших на мирные демонстрации, аресты журналистов – все это подводит к одному утверждению: Беларусь при Лукашенко превращена в полицейское государство», – написал телеведущий, предложив России пересмотреть свои отношения с белорусским лидером, «чтобы показать, что ей не безразлично, кого считать своим союзником».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Предварительные данные ЦИК показали, что действующий президент страны Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. После дня голосования в Белоруссии начались акции протеста, люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. Эти результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». С 9 по 11 августа на митингах задержали около 6000 человек. Во время акций пострадали сотни, МВД республики подтвердило гибель одного человека.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных