Познер рассказал о реакции Лукашенко на критику в его адрес
Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем критическом высказывании 25-летней давности в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и последовавшей на это реакции. Запись опубликована в личной колонке на сайте «Познер Online».
По словам Познера, случай произошел на встрече 20 российских журналистов с белорусским лидером, организованной Борисом Березовским. Во время ужина гостям предложили сказать тост как благодарность «за радушный прием».
Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: «Моя мама научила меня тому, что, когда ломаешь чей‑то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего». Сказал и сел.
В ответ Лукашенко «только выразительно посмотрел» на телеведущего, ничего при этом не сказав, в то время как Березовский «был раздражен и пытался сгладить» его слова, вспоминает Познер. В своей колонке он также раскритиковал политику Лукашенко, отметив, что при его власти Белоруссия превратилась в полицейское государство.
«Применение слезоточивого газа, резиновых пуль, водяных пушек, избиение людей, вышедших на мирные демонстрации, аресты журналистов – все это подводит к одному утверждению: Беларусь при Лукашенко превращена в полицейское государство», – написал телеведущий, предложив России пересмотреть свои отношения с белорусским лидером, «чтобы показать, что ей не безразлично, кого считать своим союзником».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Предварительные данные ЦИК показали, что действующий президент страны Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. После дня голосования в Белоруссии начались акции протеста, люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. Эти результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». С 9 по 11 августа на митингах задержали около 6000 человек. Во время акций пострадали сотни, МВД республики подтвердило гибель одного человека.