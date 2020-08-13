Познер рассказал о реакции Лукашенко на критику в его адрес

Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: «Моя мама научила меня тому, что, когда ломаешь чей‑то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего». Сказал и сел.

Владимир Познер Телеведущий