У вице-премьера Трутнева подтвердился коронавирус

Накануне, 12 августа, стало известно, что Трутнев сдал тест на новый коронавирус и что он показал положительный результат. Тогда же в пресс-службе аппарата вице-премьера рассказали, что он готов перейти на работу в дистанционном режиме, если диагноз подтвердится.