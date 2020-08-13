У вице-премьера Трутнева подтвердился коронавирус
Повторные результаты анализов подтвердили коронавирус у вице-премьера, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на помощника госслужащего Тимура Чернышева.
«Повторные анализы на наличие новой коронавирусной инфекции, сданные заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым, показали положительный результат», – сказал Чернышев, добавив, что Трутнев продолжит соблюдать режим самоизоляции согласно требованиям Роспотребнадзора.
Накануне, 12 августа, стало известно, что Трутнев сдал тест на новый коронавирус и что он показал положительный результат. Тогда же в пресс-службе аппарата вице-премьера рассказали, что он готов перейти на работу в дистанционном режиме, если диагноз подтвердится.