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У вице-премьера Трутнева подтвердился коронавирус

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Повторные результаты анализов подтвердили коронавирус у вице-премьера, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на помощника госслужащего Тимура Чернышева.

«Повторные анализы на наличие новой коронавирусной инфекции, сданные заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым, показали положительный результат», – сказал Чернышев, добавив, что Трутнев продолжит соблюдать режим самоизоляции согласно требованиям Роспотребнадзора.

Накануне, 12 августа, стало известно, что Трутнев сдал тест на новый коронавирус и что он показал положительный результат. Тогда же в пресс-службе аппарата вице-премьера рассказали, что он готов перейти на работу в дистанционном режиме, если диагноз подтвердится. 

Ранее по теме: Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных