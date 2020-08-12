Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на коронавирус
Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сдал положительный тест на новый коронавирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Трутнева.
«Тест Юрия Петровича на коронавирус показал положительный результат», — указано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Трутнев сдаст второй тест на коронавирус, в случае положительного результата он перейдет на работу в дистанционном режиме.
«Юрий Петрович будет соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить сотрудников правительства РФ и его коллег», — отметили в пресс-службе.