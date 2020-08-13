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В Рязани объяснили высокий доход дочери губернатора

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Доход в 10 млн руб., который по итогам 2019 г. задекларировала несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова, объясняется продажей имущества, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«На девочку были зарегистрированы объекты имущества, что отражено в декларации 2018 г. В декларации 2019 г. эти объекты отсутствуют, потому что были проданы, этим и объясняется задекларированный дочерью губернатора доход в 10 млн руб.», – заявил пресс-секретарь Любимова Денис Арапов.

Ранее сегодня на сайте правительства Рязанской области была опубликована декларация о доходах губернатора, из которой следует, что несовершеннолетняя дочь Любимова задекларировала доход в 10 млн руб. по итогам 2019 г. В ее пользовании находятся три квартиры, внеквартирная хозяйственная кладовая и машино-место.

Сам Любимов при этом задекларировал доход в 4,3 млн руб.

Ранее по теме: Несовершеннолетняя дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных