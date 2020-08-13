В Рязани объяснили высокий доход дочери губернатора
Доход в 10 млн руб., который по итогам 2019 г. задекларировала несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова, объясняется продажей имущества, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«На девочку были зарегистрированы объекты имущества, что отражено в декларации 2018 г. В декларации 2019 г. эти объекты отсутствуют, потому что были проданы, этим и объясняется задекларированный дочерью губернатора доход в 10 млн руб.», – заявил пресс-секретарь Любимова Денис Арапов.
Ранее сегодня на сайте правительства Рязанской области была опубликована декларация о доходах губернатора, из которой следует, что несовершеннолетняя дочь Любимова задекларировала доход в 10 млн руб. по итогам 2019 г. В ее пользовании находятся три квартиры, внеквартирная хозяйственная кладовая и машино-место.
Сам Любимов при этом задекларировал доход в 4,3 млн руб.