В Рязани объяснили высокий доход дочери губернатора

Ранее сегодня на сайте правительства Рязанской области была опубликована декларация о доходах губернатора, из которой следует, что несовершеннолетняя дочь Любимова задекларировала доход в 10 млн руб. по итогам 2019 г. В ее пользовании находятся три квартиры, внеквартирная хозяйственная кладовая и машино-место.