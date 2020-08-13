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Несовершеннолетняя дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Ведомости

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 г. доход в 10 млн руб., что более чем в два раза выше, чем у ее отца, следует из опубликованной на сайте правительства региона декларации.

Согласно документу, в пользовании дочери губернатора находятся три квартиры площадью 205,1, 127,7 и 92 кв. м, а также нежилое помещение – внеквартирная хозяйственная кладовая 2,2 кв. м и машино-место площадью 16,7 кв. м. «Квартира, нежилое помещение (внеквартирная хозяйственная кладовая), машино-место приобретены за счет дохода, полученного от продажи недвижимого имущества и накоплений отца за 2018 г.», – уточняется в документе.

При этом сам Любимов задекларировал доход в 4,3 млн руб. Согласно отчетности, у него в пользовании находится только квартира площадью в 205,1 кв. м. У супруги губернатора, помимо той же квартиры в пользовании, также находятся в собственности квартира в 92 кв. м и доля в квартире площадью 70,6 кв. м. Кроме того, супруга Любимова владеет легковым автомобилем Audi Q7. Ее задекларированный доход составил 1,8 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных