Несовершеннолетняя дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

При этом сам Любимов задекларировал доход в 4,3 млн руб. Согласно отчетности, у него в пользовании находится только квартира площадью в 205,1 кв. м. У супруги губернатора, помимо той же квартиры в пользовании, также находятся в собственности квартира в 92 кв. м и доля в квартире площадью 70,6 кв. м. Кроме того, супруга Любимова владеет легковым автомобилем Audi Q7. Ее задекларированный доход составил 1,8 млн руб.