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Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти в 20 раз

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2019 году заработал 147,99 млн руб., что почти в 20 раз больше, чем в 2018 году, когда его доход составлял около 7,58 млн руб., следует из декларации о доходах.

Согласно документу, Кадыров по-прежнему владеет жилым домом площадью 2 344,3 кв. м и участком площадью 3 668 кв. м. В 2019 году в собственности главы Чечни появился новый участок площадью 2 8361 кв м. Кроме того, семье Кадырова принадлежит жилой дом площадью 300 кв. м. 

Супруга Кадырова в пролом году заработала 2,45 млн руб. В ее владении — квартира площадью 209,8 кв. м. В 2018 году ее доход составлял 60 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных