Доходы Кадырова в 2019 году увеличились почти в 20 раз
Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2019 году заработал 147,99 млн руб., что почти в 20 раз больше, чем в 2018 году, когда его доход составлял около 7,58 млн руб., следует из декларации о доходах.
Согласно документу, Кадыров по-прежнему владеет жилым домом площадью 2 344,3 кв. м и участком площадью 3 668 кв. м. В 2019 году в собственности главы Чечни появился новый участок площадью 2 8361 кв м. Кроме того, семье Кадырова принадлежит жилой дом площадью 300 кв. м.
Супруга Кадырова в пролом году заработала 2,45 млн руб. В ее владении — квартира площадью 209,8 кв. м. В 2018 году ее доход составлял 60 000 руб.