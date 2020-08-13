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СМИ узнали об увольнении журналиста из пула Лукашенко

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С белорусского телеканала ОНТ ушел телеведущий и журналист президентского пула Дмитрий Семченко, сообщает портал tut.by со ссылкой на информированный источник.

По информации источника, причиной ухода Семченко стала жестокость сотрудников правоохранительных органов в отношении протестующих в Белоруссии.

«Запредельная жестокость ОМОНа всех журналистов ОНТ просто убила. У каждого есть родственник или друг, который серьезно пострадал. Многие ребята сразу отказались делать откровенную чернь. Кто-то ушел на больничный, кто-то – в бессрочный отпуск», – сказал источник.

По его словам, перед уходом Семченко поругался с руководителем телеканала, который не хотел подписывать его заявление об увольнении. Однако журналист все равно ушел, попросив коллег не увольняться вслед за ним в знак солидарности.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. С 9 по 11 августа на митингах задержали около 6000 человек. В ночь с 12 на 13 августа задержали еще около 700 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных