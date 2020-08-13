СМИ узнали об увольнении журналиста из пула Лукашенко

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. С 9 по 11 августа на митингах задержали около 6000 человек. В ночь с 12 на 13 августа задержали еще около 700 человек.