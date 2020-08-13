СМИ узнали об увольнении журналиста из пула Лукашенко
С белорусского телеканала ОНТ ушел телеведущий и журналист президентского пула Дмитрий Семченко, сообщает портал tut.by со ссылкой на информированный источник.
По информации источника, причиной ухода Семченко стала жестокость сотрудников правоохранительных органов в отношении протестующих в Белоруссии.
«Запредельная жестокость ОМОНа всех журналистов ОНТ просто убила. У каждого есть родственник или друг, который серьезно пострадал. Многие ребята сразу отказались делать откровенную чернь. Кто-то ушел на больничный, кто-то – в бессрочный отпуск», – сказал источник.
По его словам, перед уходом Семченко поругался с руководителем телеканала, который не хотел подписывать его заявление об увольнении. Однако журналист все равно ушел, попросив коллег не увольняться вслед за ним в знак солидарности.
Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. С 9 по 11 августа на митингах задержали около 6000 человек. В ночь с 12 на 13 августа задержали еще около 700 человек.