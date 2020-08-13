Российская вакцина будет защищать от коронавируса не менее двух лет

12 августа министр здавоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первая партия вакцины от коронавируса будет произведена в течение двух недель. За день до этого президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которая была разработана центром им. Гамалеи. В первую очередь будут вакцинировать медицинских работников, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.