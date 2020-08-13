Российская вакцина будет защищать от коронавируса не менее двух лет
Защитные свойства российской вакцины от коронавируса будут сохраняться в течение минимум двух лет. Об этом заявил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в эфире телеканала «Россия 1».
«Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет», — сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» (цитата по ТАСС).
Минздрав также ранее сообщал о том, что полученный от вакцины иммунитет будет сохраняться около двух лет.
12 августа министр здавоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первая партия вакцины от коронавируса будет произведена в течение двух недель. За день до этого президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которая была разработана центром им. Гамалеи. В первую очередь будут вакцинировать медицинских работников, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.