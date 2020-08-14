В Минске начали отпускать задержанных во время протестов

Протестные акции в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после завершения дня голосования на выборах президента. Люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов голосования. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. С 9 по 13 августа на митингах задержали около 7000 человек, многие из них жаловались на избиения во время задержаний. Барсуков эту информацию опроверг.