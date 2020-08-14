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В Минске начали отпускать задержанных во время протестов

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Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО на улице Окрестина до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь ссылкой на замминистра МВД Александра Барсукова.

В течение всего дня людям, которые ожидали выхода задержанных, привозили воду и еду, на месте также были волонтеры, которые предлагали отвести освобожденных домой, пишет Onliner. Накануне министр МВД Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился перед пострадавшими во время протеста, он подчеркнул необходимость быстрее отпустить задержанных. Также министр заявил, что задержанных журналистов отпустят в первую очередь. С ситуацией поручил разобраться и президент страны Александр Лукашенко, заявила председатель верхней палаты парламента Наталья Качанова, сообщал tut.by.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после завершения дня голосования на выборах президента. Люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов голосования. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. С 9 по 13 августа на митингах задержали около 7000 человек, многие из них жаловались на избиения во время задержаний. Барсуков эту информацию опроверг.

Ранее по теме: Глава МВД Белоруссии извинился перед пострадавшими на протестах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных