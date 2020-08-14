В Минске начали отпускать задержанных во время протестов
Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО на улице Окрестина до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь ссылкой на замминистра МВД Александра Барсукова.
В течение всего дня людям, которые ожидали выхода задержанных, привозили воду и еду, на месте также были волонтеры, которые предлагали отвести освобожденных домой, пишет Onliner. Накануне министр МВД Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился перед пострадавшими во время протеста, он подчеркнул необходимость быстрее отпустить задержанных. Также министр заявил, что задержанных журналистов отпустят в первую очередь. С ситуацией поручил разобраться и президент страны Александр Лукашенко, заявила председатель верхней палаты парламента Наталья Качанова, сообщал tut.by.
Протестные акции в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после завершения дня голосования на выборах президента. Люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов голосования. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. С 9 по 13 августа на митингах задержали около 7000 человек, многие из них жаловались на избиения во время задержаний. Барсуков эту информацию опроверг.