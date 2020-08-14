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В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Ведомости

Замминистра МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными во время протестов в Минске, передает портал tut.by. Барсуков сообщил об этом у изолятора на улице Окрестина, откуда вечером 13 августа начали отпускать задержанных участников акций.

Портал опубликовал видео, на котором замминистра в ответ на вопрос об издевательствах говорит: «Издевательств никаких не было». Барсуков также сообщил, что всех задержанных на акциях выпустят из изолятора до шести утра. Некоторые из уже вышедших на свободу заявили об побоях и издевательствах со стороны силовиков, пишет tut.by.

Накануне министр МВД Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился перед пострадавшими во время протеста. В парламенте заявили, что президент страны Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями.

Ранее по теме: В Минске начали отпускать задержанных во время протестов

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа после выборов президента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. Эти результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». Четыре дня подряд люди выходили на улицу с требованием пересмотра результатов голосования. С 9 по 13 августа правоохранительные органы задержали около 7000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных