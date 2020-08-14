В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
Замминистра МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными во время протестов в Минске, передает портал tut.by. Барсуков сообщил об этом у изолятора на улице Окрестина, откуда вечером 13 августа начали отпускать задержанных участников акций.
Портал опубликовал видео, на котором замминистра в ответ на вопрос об издевательствах говорит: «Издевательств никаких не было». Барсуков также сообщил, что всех задержанных на акциях выпустят из изолятора до шести утра. Некоторые из уже вышедших на свободу заявили об побоях и издевательствах со стороны силовиков, пишет tut.by.
Накануне министр МВД Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился перед пострадавшими во время протеста. В парламенте заявили, что президент страны Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа после выборов президента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. Эти результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». Четыре дня подряд люди выходили на улицу с требованием пересмотра результатов голосования. С 9 по 13 августа правоохранительные органы задержали около 7000 человек.