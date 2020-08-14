В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа после выборов президента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. Эти результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». Четыре дня подряд люди выходили на улицу с требованием пересмотра результатов голосования. С 9 по 13 августа правоохранительные органы задержали около 7000 человек.