Ученые предложили лечить коронавирус радиацией
Ученые из США и Канады допустили возможность лечения коронавирусной инфекции с помощью лучевой терапии, сообщает журнал Европейского общества лучевой терапии и онкологии.
В статье говорится, что несколько научных коллективов из разных стран предложили лечить пневмонию, которая является частым последствием COVID-19, с помощью лучевой терапии. «Проанализировав научную литературу, ученые сообщили о способности низких доз рентгеновских лучей снижать смертность от пневмонии в среднем примерно на 20%. А проводимые ранее испытания на животных показали, что острая фаза пневмонии может быть сокращена вдвое», – говорится в сообщении. По мнению ученых, низкие дозы радиации позволят избежать неблагоприятных токсикологических эффектов, обычно сопровождающих такое лечение.
В свою очередь научная группа из Института рака американского Университета Эмори испытала эту методику на госпитализированных пациентах с коронавирусом. Исследование опубликовано на портале medRxiv. В результате инфицированные выздоравливали за три вместо 12 дней, время до выписки из стационара было сокращено с 20 до 12 дней. Низкие дозы радиации оказывают на легкие противовоспалительный эффект.
Такое лечение хорошо переносят пожилые пациенты и люди с хроническими заболеваниями, отметили ученые. Однако последствия такой терапии необходимо изучать дополнительно. При этом лучевая терапия не оказала на больных побочного токсического эффекта, сообщили авторы исследования.
Ряд ведущих американских специалистов-радиологов указали на побочные действия радиотерапии. Лучевая терапия в низких дозах может уничтожить B- и T-клетки иммунной системы, необходимые для борьбы с коронавирусом, полагают они. Критически о таком методе лечения высказались и российские ученые. Профессор отделения биотехнологий НИЯУ МИФИ, ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина Ирина Лебеденко указала, что использование радиации для лечения коронавируса недостаточно изучено. Она напомнила, что даже малые дозы облучения вызывают рак, и призвала искать другие способы борьбы с инфекцией, пишут «Известия».