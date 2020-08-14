Ученые предложили лечить коронавирус радиацией

В статье говорится, что несколько научных коллективов из разных стран предложили лечить пневмонию, которая является частым последствием COVID-19, с помощью лучевой терапии. «Проанализировав научную литературу, ученые сообщили о способности низких доз рентгеновских лучей снижать смертность от пневмонии в среднем примерно на 20%. А проводимые ранее испытания на животных показали, что острая фаза пневмонии может быть сокращена вдвое», – говорится в сообщении. По мнению ученых, низкие дозы радиации позволят избежать неблагоприятных токсикологических эффектов, обычно сопровождающих такое лечение.