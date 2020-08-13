Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Ученые связали риск заражения коронавирусом с резус-фактором

Ведомости

Люди с отрицательным резус-фактором более подвержены заражению коронавирусом и тяжелому течению болезни. К такому выводу пришли ученые из Испании и Бразилии, проанализировав заболеваемость в разных странах на начальных стадиях. Исследование опубликовано на портале medRxiv.

Ученые изучили факторы, которые вызывали быстрое распространение коронавируса, в 126 странах. Они пришли к выводу, что быстрый рост числа заражений был характерен для стран с большим количеством жителей, имеющих отрицательный резус-фактор. К таким странам относятся Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, США и Швейцария, говорится в исследовании.

Эта гипотеза подтверждается тем, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.

Ранее по теме: Минздрав назвал сроки выпуска первой партии вакцины от коронавируса

18 мая портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Минздрав сообщал, что пока нет данных о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора. «Ведомости» направили запрос в Минздрав России. В июне MedRxiv со ссылкой на исследование иранских ученых писал, что люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных COVID-19 осложнений. Ранее о том, что больше всего заболеванию COVID-19 подвержены люди со второй группой крови, говорила руководитель федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, реже всего коронавирусом болеют люди с четвертой группой.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных