Ученые связали риск заражения коронавирусом с резус-фактором

18 мая портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Минздрав сообщал, что пока нет данных о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора. «Ведомости» направили запрос в Минздрав России. В июне MedRxiv со ссылкой на исследование иранских ученых писал, что люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных COVID-19 осложнений. Ранее о том, что больше всего заболеванию COVID-19 подвержены люди со второй группой крови, говорила руководитель федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, реже всего коронавирусом болеют люди с четвертой группой.