Ученые связали риск заражения коронавирусом с резус-фактором
Люди с отрицательным резус-фактором более подвержены заражению коронавирусом и тяжелому течению болезни. К такому выводу пришли ученые из Испании и Бразилии, проанализировав заболеваемость в разных странах на начальных стадиях. Исследование опубликовано на портале medRxiv.
Ученые изучили факторы, которые вызывали быстрое распространение коронавируса, в 126 странах. Они пришли к выводу, что быстрый рост числа заражений был характерен для стран с большим количеством жителей, имеющих отрицательный резус-фактор. К таким странам относятся Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, США и Швейцария, говорится в исследовании.
Эта гипотеза подтверждается тем, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
18 мая портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Минздрав сообщал, что пока нет данных о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора. «Ведомости» направили запрос в Минздрав России. В июне MedRxiv со ссылкой на исследование иранских ученых писал, что люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных COVID-19 осложнений. Ранее о том, что больше всего заболеванию COVID-19 подвержены люди со второй группой крови, говорила руководитель федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, реже всего коронавирусом болеют люди с четвертой группой.