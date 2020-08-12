Минздрав назвал сроки выпуска первой партии вакцины от коронавируса
Первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «России 24». Производство вакцины будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок. Первую партию вакцины направят медикам. Вакцинация будет добровольной, отметил министр.
Мурашко назвал безосновательными высказывания зарубежных медиков, которые сомневаются в эффективности российской вакцины. По его словам, российская вакцина основана на исследованных ранее компонентах, этим объясняется форсирование сроков ее исследований. «Действительно, многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований, но для российской вакцины, еще раз говорю, что это решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные», — сказал он.
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошел все необходимые испытания. По данным Минздрава, полученный от вакцины иммунитет будет сохраняться около двух лет или более. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.