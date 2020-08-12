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Минздрав назвал сроки выпуска первой партии вакцины от коронавируса

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Первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «России 24». Производство вакцины будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок. Первую партию вакцины направят медикам. Вакцинация будет добровольной, отметил министр.

Мурашко назвал безосновательными высказывания зарубежных медиков, которые сомневаются в эффективности российской вакцины. По его словам, российская вакцина основана на исследованных ранее компонентах, этим объясняется форсирование сроков ее исследований. «Действительно, многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований, но для российской вакцины, еще раз говорю, что это решение, которое уже имело определенные клинические знания и данные», — сказал он.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошел все необходимые испытания. По данным Минздрава, полученный от вакцины иммунитет будет сохраняться около двух лет или более. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.

Ранее по теме: Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных