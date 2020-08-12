Минздрав назвал сроки выпуска первой партии вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и прошел все необходимые испытания. По данным Минздрава, полученный от вакцины иммунитет будет сохраняться около двух лет или более. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.