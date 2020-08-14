Глава центра Гамалеи ответил на критику российской вакцины от коронавируса

Гинцбург пояснил, что к проблеме вакцинации нужно подходить с научной точки зрения. По его словам, иммунитет к коронавирусу можно получить либо с помощью прививки, либо переболев вирусом. При этом если болезнь протекала в легкой форме, иммунитет к коронавирусу не вырабатывается. Тяжелое течение коронавируса в десять раз чаще гриппа приводит к летальному исходу, а у выздоровевших часто появляются неврологические поражения. «Эту информацию надо доводить до участников опроса и только после этого спрашивать отношение к вакцинации. <...> Люди, по всей видимости, недостаточно информированы о возможных последствиях», – полагает эксперт.