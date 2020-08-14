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Глава центра Гамалеи ответил на критику российской вакцины от коронавируса

Ведомости

Директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург связал публикацию результатов опроса врачей о вакцине от коронавируса с борьбой за рынки сбыта вакцины. Ранее о недоверии к российской вакцине высказались большинство опрошенных сервисом «Справочник врача», писал РБК. Медики посчитали, что свидетельств об эффективности созданной в центре им. Гамалеи вакцины недостаточно.

«Нужно посмотреть, кто инвестор этого проекта (который проводил опрос). Здесь появляется четко выстроенная цепочка – жесточайшая борьба за рынки сбыта, в любой форме», – сообщил Гинцбург (цитата по «РИА Новости»).

Гинцбург пояснил, что к проблеме вакцинации нужно подходить с научной точки зрения. По его словам, иммунитет к коронавирусу можно получить либо с помощью прививки, либо переболев вирусом. При этом если болезнь протекала в легкой форме, иммунитет к коронавирусу не вырабатывается. Тяжелое течение коронавируса в десять раз чаще гриппа приводит к летальному исходу, а у выздоровевших часто появляются неврологические поражения. «Эту информацию надо доводить до участников опроса и только после этого спрашивать отношение к вакцинации. <...> Люди, по всей видимости, недостаточно информированы о возможных последствиях», – полагает эксперт.

C критикой в адрес разработчиков российской вакцины от COVID-19 ранее выступила Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), которая призвала Минздрав отложить регистрацию вакцины до тех пор, пока не будет успешно завершена третья фаза клинических испытаний. В Росздравнадзоре заявили, что претензии ассоциации основаны на незнании результатов исследований. Говоря о критических высказываниях о российской вакцине, министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал следующее: «Поскольку коллеги не совсем владеют вопросом, что вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов, поэтому и высказываются иногда».

Ранее по теме: РБК: Российские врачи заявили о недоверии к вакцине от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных