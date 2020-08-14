Минздрав ответил на информацию о готовности передать США данные о вакцине от COVID-19
Минздрав прокомментировал сообщение CNN о том, что США отказались от предложения России сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.
«Минздрав России не направлял американской стороне официальных предложений относительно вакцины», — сообщили в пресс-службе.
CNN ранее сообщил, что Россия заявила о готовности обмениваться информацией о вакцине с США, о регистрации которой президент страны Владимир Путин объявил 11 августа. Американская сторона предложение не поддержала, объяснив отказ тем, что «в настоящее время не открыта для российских медицинских достижений», отмечал CNN. По мнению американских чиновников, российская вакцина считается недоработанной, поэтому изначально не вызвала у США интереса.
Американская сторона предложение не поддержала, объяснив отказ тем, что «в настоящее время не открыта для российских медицинских достижений», отмечал CNN. По мнению американских чиновников, российская вакцина считается недоработанной, поэтому изначально не вызвала у США интереса.
Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», будут производить центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 г. Вакцинация будет добровольной. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.