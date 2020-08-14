Минздрав ответил на информацию о готовности передать США данные о вакцине от COVID-19

CNN ранее сообщил, что Россия заявила о готовности обмениваться информацией о вакцине с США, о регистрации которой президент страны Владимир Путин объявил 11 августа. Американская сторона предложение не поддержала, объяснив отказ тем, что «в настоящее время не открыта для российских медицинских достижений», отмечал CNN. По мнению американских чиновников, российская вакцина считается недоработанной, поэтому изначально не вызвала у США интереса.