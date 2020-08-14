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Минздрав ответил на информацию о готовности передать США данные о вакцине от COVID-19

Ведомости

Минздрав прокомментировал сообщение CNN о том, что США отказались от предложения России сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.

«Минздрав России не направлял американской стороне официальных предложений относительно вакцины», — сообщили в пресс-службе.

CNN ранее сообщил, что Россия заявила о готовности обмениваться информацией о вакцине с США, о регистрации которой президент страны Владимир Путин объявил 11 августа. Американская сторона предложение не поддержала, объяснив отказ тем, что «в настоящее время не открыта для российских медицинских достижений», отмечал CNN. По мнению американских чиновников, российская вакцина считается недоработанной, поэтому изначально не вызвала у США интереса.

Американская сторона предложение не поддержала, объяснив отказ тем, что «в настоящее время не открыта для российских медицинских достижений», отмечал CNN. По мнению американских чиновников, российская вакцина считается недоработанной, поэтому изначально не вызвала у США интереса.

Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», будут производить центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 г. Вакцинация будет добровольной. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.

Ранее по теме: CNN сообщил о предложении России помочь США с вакциной от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных