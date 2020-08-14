CNN сообщил о предложении России помочь США с вакциной от коронавируса
Россия предложила межведомственной американской организации Operation Warp Speed, созданной для ускорения разработки, производства и распространения вакцин от коронавируса, «беспрецедентное сотрудничество», сообщает CNN.
По данным издания, Россия заявила о готовности обмениваться информацией о вакцине, о регистрации которой президент страны Владимир Путин объявил 11 августа. Однако «США в настоящее время не открыты» для российских медицинских достижений, сообщили изданию официальные лица американской стороны.
Американские чиновники отметили, что российская вакцина считается недоработанной, поэтому изначально не вызвала у США интереса. При этом в России заявили об общем недоверии к стране. «Существует общее чувство недоверия к России с американской стороны, и мы уверены, что технологии – в том числе вакцины, тестирование и лечение – не будут приняты в США именно из-за этого недоверия», – сказал один из высокопоставленных российских чиновников.
11 августа президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи. После этого Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала Минздрав отложить регистрацию препарата до завершения третьей фазы клинических испытаний. В Росздравнадзоре заявили, что претензии ассоциации основаны на незнании результатов исследований.