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CNN сообщил о предложении России помочь США с вакциной от коронавируса

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Россия предложила межведомственной американской организации Operation Warp Speed, созданной для ускорения разработки, производства и распространения вакцин от коронавируса, «беспрецедентное сотрудничество», сообщает CNN.

По данным издания, Россия заявила о готовности обмениваться информацией о вакцине, о регистрации которой президент страны Владимир Путин объявил 11 августа. Однако «США в настоящее время не открыты» для российских медицинских достижений, сообщили изданию официальные лица американской стороны.

Американские чиновники отметили, что российская вакцина считается недоработанной, поэтому изначально не вызвала у США интереса. При этом в России заявили об общем недоверии к стране. «Существует общее чувство недоверия к России с американской стороны, и мы уверены, что технологии – в том числе вакцины, тестирование и лечение – не будут приняты в США именно из-за этого недоверия», – сказал один из высокопоставленных российских чиновников.

11 августа президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи. После этого Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала Минздрав отложить регистрацию препарата до завершения третьей фазы клинических испытаний. В Росздравнадзоре заявили, что претензии ассоциации основаны на незнании результатов исследований.

Ранее по теме: Минздрав анонсировал публикацию данных об исследованиях вакцины от COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных