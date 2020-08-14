CNN сообщил о предложении России помочь США с вакциной от коронавируса

Американские чиновники отметили, что российская вакцина считается недоработанной, поэтому изначально не вызвала у США интереса. При этом в России заявили об общем недоверии к стране. «Существует общее чувство недоверия к России с американской стороны, и мы уверены, что технологии – в том числе вакцины, тестирование и лечение – не будут приняты в США именно из-за этого недоверия», – сказал один из высокопоставленных российских чиновников.