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В Белоруссии освободили более 2000 задержанных на акциях протеста

Ведомости

В Белоруссии освободили более 2000 человек, которые были задержаны на акциях протеста после выборов президента, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны. Верховный суд с 11 по 12 августа арестовал 1063 человека. Они получили от 7 до 20 суток административного ареста, указано в документах суда.

«Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас», ‒ сказали в ведомстве, отметив, что озабочены проблемой переполненности мест содержания задержанных. «Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации», ‒ добавили в МВД.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента, которые показали победу действующего главы государства Александра Лукашенко.

Ранее по теме: ЦИК объявил о победе Лукашенко на выборах президента Белоруссии

Эти результаты оспаривали все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». ЦИК жалобы отклонил. С 9 по 13 августа во время протестов правоохранительные органы задержали около 7000 человек, известно о сотнях пострадавших и одном погибшем. Сегодня ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты: Лукашенко набрал 80,1% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒ 10,1%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных