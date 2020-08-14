В Белоруссии освободили более 2000 задержанных на акциях протеста
«Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас», ‒ сказали в ведомстве, отметив, что озабочены проблемой переполненности мест содержания задержанных. «Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации», ‒ добавили в МВД.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента, которые показали победу действующего главы государства Александра Лукашенко.
Эти результаты оспаривали все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». ЦИК жалобы отклонил. С 9 по 13 августа во время протестов правоохранительные органы задержали около 7000 человек, известно о сотнях пострадавших и одном погибшем. Сегодня ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты: Лукашенко набрал 80,1% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская ‒ 10,1%.