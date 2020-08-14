В Белоруссии освободили более 2000 задержанных на акциях протеста

В Белоруссии освободили более 2000 человек, которые были задержаны на акциях протеста после выборов президента, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны. Верховный суд с 11 по 12 августа арестовал 1063 человека. Они получили от 7 до 20 суток административного ареста, указано в документах суда.