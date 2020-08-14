Российские школы не будут проводить массовые мероприятия до 2021 года

«До 1 января не будет массовых мероприятий», ‒ сказал он. Кравцов уточнил, что линейки в школах 1 сентября пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора. В каком именно формате пройдут линейки, министр не уточнил. Учебный год в школах возобновится в очном режиме, как и планировалось.