Российские школы не будут проводить массовые мероприятия до 2021 года
Школы не будут проводить массовые мероприятия до 2021 г., заявил в эфире «России 24» министр просвещения Сергей Кравцов.
«До 1 января не будет массовых мероприятий», ‒ сказал он. Кравцов уточнил, что линейки в школах 1 сентября пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора. В каком именно формате пройдут линейки, министр не уточнил. Учебный год в школах возобновится в очном режиме, как и планировалось.
В середине марта 2020 г. российские школьники перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Всероссийские проверочные работы, которые должны были пройти весной, были перенесены на сентябрь ‒ октябрь. Кравцов ранее пояснял, что проверочные работы в начале учебного года помогут выявить пробелы в знаниях учеников, появившиеся во время дистанционного обучения.
Также из-за пандемии коронавируса несколько раз переносился период проведения ЕГЭ для учеников 11-х классов. Экзамен прошел с 3 по 25 июля, затем прошел дополнительный период ЕГЭ с 3 по 8 августа. Основной госэкзамен (ОГЭ) для учеников 9-х классов был отменен.