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Российские школы не будут проводить массовые мероприятия до 2021 года

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Школы не будут проводить массовые мероприятия до 2021 г., заявил в эфире «России 24» министр просвещения Сергей Кравцов.

«До 1 января не будет массовых мероприятий», ‒ сказал он. Кравцов уточнил, что линейки в школах 1 сентября пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора. В каком именно формате пройдут линейки, министр не уточнил. Учебный год в школах возобновится в очном режиме, как и планировалось.

В середине марта 2020 г. российские школьники перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Всероссийские проверочные работы, которые должны были пройти весной, были перенесены на сентябрь ‒ октябрь. Кравцов ранее пояснял, что проверочные работы в начале учебного года помогут выявить пробелы в знаниях учеников, появившиеся во время дистанционного обучения.

Также из-за пандемии коронавируса несколько раз переносился период проведения ЕГЭ для учеников 11-х классов. Экзамен прошел с 3 по 25 июля, затем прошел дополнительный период ЕГЭ с 3 по 8 августа. Основной госэкзамен (ОГЭ) для учеников 9-х классов был отменен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных