В правительстве раскрыли план по ликвидации экологического ущерба в Иркутской области
Для ликвидации экологического ущерба в г. Усолье-Сибирское Иркутской области в первую очередь будут демонтированы конструкции цеха ртутного электролиза, сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.
«В числе первоочередных мероприятий, которые должны быть завершены уже в 2020 году, станет демонтаж и демеркуризация конструкций цеха ртутного электролиза — основного источника загрязнения территории промплощадки. Предстоит привести в безопасное состояние 5 содержащих отходы I и II классов опасности аварийных емкостей с организацией их хранения и передачи на утилизацию», — говорится в сообщении.
В этом году планируется создать защитные противофильтрационные экраны вдоль берега реки Ангары и ликвидировать первые три скважины глубинного захоронения отходов — до конца 2021 года будут законсервированы 12 скважин. Кроме того, будут извлечены, обработаны и утилизированы загрязненные ртутью грунты.
На реализацию первоочередных мероприятий по ликвидации экологического вреда в регионе в 2020 году правительство выделит более 400 млн руб., добавили в пресс-службе.
30 июля президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время изолировать промышленную площадку в Усолье-Сибирском и организовать ее охрану, а также определить порядок работы по восстановлению экосреды в этом районе. В этот же день председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в Усолье-Сибирском.
Усолье-Сибирское входит в перечень городов с наиболее загрязненным воздухом, следует из доклада Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.».