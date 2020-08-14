В правительстве раскрыли план по ликвидации экологического ущерба в Иркутской области

30 июля президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время изолировать промышленную площадку в Усолье-Сибирском и организовать ее охрану, а также определить порядок работы по восстановлению экосреды в этом районе. В этот же день председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в Усолье-Сибирском.