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В правительстве раскрыли план по ликвидации экологического ущерба в Иркутской области

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Для ликвидации экологического ущерба в г. Усолье-Сибирское Иркутской области в первую очередь будут демонтированы конструкции цеха ртутного электролиза, сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

«В числе первоочередных мероприятий, которые должны быть завершены уже в 2020 году, станет демонтаж и демеркуризация конструкций цеха ртутного электролиза — основного источника загрязнения территории промплощадки. Предстоит привести в безопасное состояние 5 содержащих отходы I и II классов опасности аварийных емкостей с организацией их хранения и передачи на утилизацию», — говорится в сообщении. 

В этом году планируется создать защитные противофильтрационные экраны вдоль берега реки Ангары и ликвидировать первые три скважины глубинного захоронения отходов — до конца 2021 года будут законсервированы 12 скважин. Кроме того, будут извлечены, обработаны и утилизированы загрязненные ртутью грунты.

На реализацию первоочередных мероприятий по ликвидации экологического вреда в регионе в 2020 году правительство выделит более 400 млн руб., добавили в пресс-службе.

30 июля президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время изолировать промышленную площадку в Усолье-Сибирском и организовать ее охрану, а также определить порядок работы по восстановлению экосреды в этом районе. В этот же день председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в Усолье-Сибирском.

Усолье-Сибирское входит в перечень городов с наиболее загрязненным воздухом, следует из доклада Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных