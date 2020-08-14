Директор Центра Гамалеи объяснил быстрое создание вакцины от коронавируса
Работа над вакцинами от других вирусов помогла российским ученым оперативно создать вакцину от нового коронавируса, рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT.
«Не только знание по вирусу Эбола нам сильно помогло. В тот момент, когда разразилась эпидемия COVID-19, мы работали для создания вакцины против MERSа. MERS ‒ это тоже коронавирус. Между прочим, гораздо больше летальность, чем у COVID-19, там до 40% летальность. И мы продвинулись в этой разработке, фактически мы закончили вторую фазу клинических испытаний по MERSу. А MERS на 80% гомологичен COVID-19. Поэтому у нас под рукой был весь методический аппарат», ‒ сказал Гинцбург.
Он пояснил, что доводы о том, что вакцина будет защищать от коронавируса в течение двух лет, основаны на опыте работы против вируса Эбола.
«У нас были возможности в течение двух лет наблюдать вакцинированных, в рамках тоже распоряжения правительства, которое в свое время мы получили для работы в Гвинейской Республике. И там в течение двух лет на двух тысячах, я помню, пациентах мы, соответственно, могли наблюдать действие этой вакцины. И действительно, протективные защитные антитела, титры антител сохранялись в течение двух лет», ‒ добавил Гинцбург.
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники. Первые партии вакцины выпустят в течение двух недель.
12 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель. Производство вакцины будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок. Первую партию вакцины направят медикам. Вакцинация будет добровольной, отметил министр. Мурашко также назвал безосновательными высказывания зарубежных медиков, которые сомневаются в эффективности российской вакцины.