Директор Центра Гамалеи объяснил быстрое создание вакцины от коронавируса

«Не только знание по вирусу Эбола нам сильно помогло. В тот момент, когда разразилась эпидемия COVID-19, мы работали для создания вакцины против MERSа. MERS ‒ это тоже коронавирус. Между прочим, гораздо больше летальность, чем у COVID-19, там до 40% летальность. И мы продвинулись в этой разработке, фактически мы закончили вторую фазу клинических испытаний по MERSу. А MERS на 80% гомологичен COVID-19. Поэтому у нас под рукой был весь методический аппарат», ‒ сказал Гинцбург.