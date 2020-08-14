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Директор Центра Гамалеи объяснил быстрое создание вакцины от коронавируса

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Работа над вакцинами от других вирусов помогла российским ученым оперативно создать вакцину от нового коронавируса, рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT.

«Не только знание по вирусу Эбола нам сильно помогло. В тот момент, когда разразилась эпидемия COVID-19, мы работали для создания вакцины против MERSа. MERS ‒ это тоже коронавирус. Между прочим, гораздо больше летальность, чем у COVID-19, там до 40% летальность. И мы продвинулись в этой разработке, фактически мы закончили вторую фазу клинических испытаний по MERSу. А MERS на 80% гомологичен COVID-19. Поэтому у нас под рукой был весь методический аппарат», ‒ сказал Гинцбург. 

Он пояснил, что доводы о том, что вакцина будет защищать от коронавируса в течение двух лет, основаны на опыте работы против вируса Эбола.

«У нас были возможности в течение двух лет наблюдать вакцинированных, в рамках тоже распоряжения правительства, которое в свое время мы получили для работы в Гвинейской Республике. И там в течение двух лет на двух тысячах, я помню, пациентах мы, соответственно, могли наблюдать действие этой вакцины. И действительно, протективные защитные антитела, титры антител сохранялись в течение двух лет», ‒ добавил Гинцбург.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники. Первые партии вакцины выпустят в течение двух недель. 

12 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель. Производство вакцины будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок. Первую партию вакцины направят медикам. Вакцинация будет добровольной, отметил министр. Мурашко также назвал безосновательными высказывания зарубежных медиков, которые сомневаются в эффективности российской вакцины.

Ранее по теме: Глава центра Гамалеи ответил на критику российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных