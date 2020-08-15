В Центре Гамалеи назвали срок обеспечения жителей вакциной от COVID-19

Жители России могут быть обеспечены вакциной от нового коронавируса в течение 9‒12 месяцев, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александра Гинцбурга.