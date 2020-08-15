В Центре Гамалеи назвали срок обеспечения жителей вакциной от COVID-19
Жители России могут быть обеспечены вакциной от нового коронавируса в течение 9‒12 месяцев, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александра Гинцбурга.
«[Важно понять], когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9‒12 месяцев», ‒ сказал Гинцбург.
12 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель. Первую партию вакцины направят медикам. Вакцинация будет добровольной, отметил министр.