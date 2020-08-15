В России за сутки выявили 5061 случай заражения COVID-19
За последние сутки в России выявлено 5 061 заболевших новым коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
«За последние сутки в России выявлено 5 061 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 351 (26,7%)», — указано в сообщении.
Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 917 884 случаев заражения коронавирусом, из них вылечились 729 411 человек, умерло 15 617 заболевших.
В оперативном штабе добавили, что под медицинским наблюдением в настоящее время остаются 229 тыс. человек. В целом по стране было проведено 32,2 млн тестов на коронавирус, включая 318 тыс. за последние сутки.