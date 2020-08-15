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В России за сутки выявили 5061 случай заражения COVID-19

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За последние сутки в России выявлено 5 061 заболевших новым коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 5 061 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 351 (26,7%)», — указано в сообщении.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 917 884 случаев заражения коронавирусом, из них вылечились 729 411 человек, умерло 15 617 заболевших.

В оперативном штабе добавили, что под медицинским наблюдением в настоящее время остаются 229 тыс. человек. В целом по стране было проведено 32,2 млн тестов на коронавирус, включая 318 тыс. за последние сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных