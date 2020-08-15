Лукашенко высказался о мирных акциях протеста
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его администрации хорошо известна технология организации «цветных революций», и попросил «не убаюкивать» мирными акциями протеста, пишет «Белта».
«Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства», — сказал Лукашенко в ходе совещания.
Белорусский президент добавил, что внешнее вмешательство в ситуацию в стране представляет угрозу не только для Белоруссии, но и для России.