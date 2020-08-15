Лукашенко заявил о желании связаться с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему необходимо связаться с главой российского государства Владимиром Путиным для того, чтобы обсудить с ним угрозу для Союзного государства, пишет «Белта».
По словам Лукашенко, акции протеста в Белоруссии подогреваются извне, что представляет угрозу не только для его страны, но и для России.
«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — сказал Лукашенко.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента. С 9 по 13 августа во время протестов были задержаны около 7 000 человек. Накануне МВД страны сообщило об освобождении 2 000 задержанных.
Также накануне Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности страны, комментируя беспорядки, попросил не применять излишнюю жестокость к протестующим