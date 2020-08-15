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Лукашенко заявил о желании связаться с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему необходимо связаться с главой российского государства Владимиром Путиным для того, чтобы обсудить с ним угрозу для Союзного государства, пишет «Белта».

По словам Лукашенко, акции протеста в Белоруссии подогреваются извне, что представляет угрозу не только для его страны, но и для России.

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси…  Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — сказал Лукашенко.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента. С 9 по 13 августа во время протестов были задержаны около 7 000 человек. Накануне МВД страны сообщило об освобождении 2 000 задержанных.

Также накануне Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности страны, комментируя беспорядки, попросил не применять излишнюю жестокость к протестующим

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных