Лукашенко попросил не избивать лежащих протестующих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности страны, комментируя беспорядки, попросил не применять излишнюю жестокость к протестующим, передает «Белта».
«Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать», ‒ сказал Лукашенко.
Он также обратился к родителям подростков, предупредив, что их детей «используют как пушечное мясо». Он отметил, что организаторами беспорядков являются иностранцы.
«Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой «Открытой России», ‒ заявил Лукашенко.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента. С 9 по 13 августа во время протестов были задержаны около 7000 человек. Также сегодня МВД страны сообщило об освобождении 2000 задержанных. По данным Верховного суда страны, более 1000 человек получили административный арест сроком от 7 до 20 суток.