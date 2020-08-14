Лукашенко попросил не избивать лежащих протестующих

«Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать», ‒ сказал Лукашенко.