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Лукашенко попросил не избивать лежащих протестующих

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности страны, комментируя беспорядки, попросил не применять излишнюю жестокость к протестующим, передает «Белта».

«Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать», ‒ сказал Лукашенко.

Он также обратился к родителям подростков, предупредив, что их детей «используют как пушечное мясо». Он отметил, что организаторами беспорядков являются иностранцы.

«Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой «Открытой России», ‒ заявил Лукашенко.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после обнародования предварительных результатов выборов президента. С 9 по 13 августа во время протестов были задержаны около 7000 человек. Также сегодня МВД страны сообщило об освобождении 2000 задержанных. По данным Верховного суда страны, более 1000 человек получили административный арест сроком от 7 до 20 суток.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных