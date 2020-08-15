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Актера Михаила Ефремова выписали из больницы

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Врачи выписали актера Михаила Ефремова из Боткинской больницы, рассказал ТАСС его адвокат Эльман Пашаев. По словам адвоката, Ефремов в настоящее время находится дома.

«Он находится дома, мы с ним созвонились», ‒ сказал Пашаев, отметив, что он пока не знает точный диагноз актера.

Ефремов был госпитализирован из зала суда 11 августа с подозрением на инсульт, в итоге заседание суда было отложено на 18 августа.

Актеру предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Авария произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве.

Ранее по теме: В суде показали видеозаписи с признанием Ефремова в пьяной езде

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных