Актера Михаила Ефремова выписали из больницы
Врачи выписали актера Михаила Ефремова из Боткинской больницы, рассказал ТАСС его адвокат Эльман Пашаев. По словам адвоката, Ефремов в настоящее время находится дома.
«Он находится дома, мы с ним созвонились», ‒ сказал Пашаев, отметив, что он пока не знает точный диагноз актера.
Ефремов был госпитализирован из зала суда 11 августа с подозрением на инсульт, в итоге заседание суда было отложено на 18 августа.
Актеру предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Авария произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве.