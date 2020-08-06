В суде показали видеозаписи с признанием Ефремова в пьяной езде
В зале Пресненского суда Москвы показали видеозаписи, на которых актер Михаил Ефремов при даче показаний сотруднику ДПС сразу после ДТП признается, что был пьяным за рулем, передает «РИА Новости» из зала суда. Во время просмотра видеоматериалов в суде присутствовали адвокаты Ефремова и прокуроры с представителями потерпевших.
«Актер ответил утвердительно: "Да". Так же он ответил на вопрос, выпивал ли он, прежде чем сесть за руль», ‒ сообщает агентство. По его данным, Ефремов внимательно отсмотрел видеоматериалы, но своего отношения к ним не высказал.
При этом на вопрос адвоката потерпевших Александра Добровинского о том, узнает ли артист себя на этих кадрах, Ефремов ответил: «С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайд (герой повести Роберта Стивенсона, страдающий раздвоением личности. — Прим. ред.)».
По данным ТАСС, на видеозаписи видно, что после аварии Ефремов не смог на месте подышать в алкотестер. «Дуем, дуем, дуем. Михаил Олегович, у нас с вами очень плохо получается», ‒ цитирует агентство инспектора ДПС. После того как прибор выдал ошибку, второй сотрудник ГИБДД предложил Ефремову проехать на стационарное освидетельствование. Он согласился.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением артиста, находящегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Из показаний свидетелей следует, что Ефремов в машине был один, уточнили в столичном главке.