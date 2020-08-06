В суде показали видеозаписи с признанием Ефремова в пьяной езде

По данным ТАСС, на видеозаписи видно, что после аварии Ефремов не смог на месте подышать в алкотестер. «Дуем, дуем, дуем. Михаил Олегович, у нас с вами очень плохо получается», ‒ цитирует агентство инспектора ДПС. После того как прибор выдал ошибку, второй сотрудник ГИБДД предложил Ефремову проехать на стационарное освидетельствование. Он согласился.