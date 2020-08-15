В Воркуте назвали предварительную причину обрушения на шахте
Причиной обрушения на шахте «Воргашорская» в Воркуте (Коми), в результате которого погибли четыре человека, во предварительной информации стало нарушение требований техники безопасности, пишет «РИА Новости» со ссылкой на компанию «Воркутауголь».
В компании добавили, что расследование причин инцидента продолжается. Ранее сообщалось, что на поверхности шахты произошло обрушение галереи во время демонтажа перекрытия, что привело к гибели четырех человек.
Как уточнили в пресс-службе управления МЧС по Коми, работы по разборке обрушившейся галереи уже завершены, шахта возобновила работу в штатном режиме.