Цепкало и основатель Telegram-канала NEXTA объявлены в розыск в России
В России объявили в розыск основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило, а также экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало, пишет ТАСС со ссылкой на базу данных МВД РФ.
«Цепкало Валерий Вельяминович 1965 года рождения, уроженец Гродно, разыскивается, Путило Степан Александрович 1998 года рождения, уроженец Минской области, разыскивается», — приводит агентство выдержку из базы данных.
По информации агентства, Путило и Цепкало объявлены в межгосударственный розыск властями Белоруссии. Согласно информации из оппозиционного канала NEXTA, сам Путило с 2018 года проживает в Польше.
«РИА Новости» уточняет, что Путило разыскивается по статье уголовного кодекса, однако в базе МВД России нет более подробной информации.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа и спровоцировали протесты и столкновения с правоохранительными органами. В ходе акций протеста было зафиксировано применение насилия со стороны силовиков по отношению к протестующим, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов.