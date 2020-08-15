Цепкало и основатель Telegram-канала NEXTA объявлены в розыск в России

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа и спровоцировали протесты и столкновения с правоохранительными органами. В ходе акций протеста было зафиксировано применение насилия со стороны силовиков по отношению к протестующим, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов.