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Цепкало и основатель Telegram-канала NEXTA объявлены в розыск в России

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В России объявили в розыск основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило, а также экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало, пишет ТАСС со ссылкой на базу данных МВД РФ.

«Цепкало Валерий Вельяминович 1965 года рождения, уроженец Гродно, разыскивается, Путило Степан Александрович 1998 года рождения, уроженец Минской области, разыскивается», — приводит агентство выдержку из базы данных.

По информации агентства, Путило и Цепкало объявлены в межгосударственный розыск властями Белоруссии. Согласно информации из оппозиционного канала NEXTA, сам Путило с 2018 года проживает в Польше.

«РИА Новости» уточняет, что Путило разыскивается по статье уголовного кодекса, однако в базе МВД России нет более подробной информации.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа и спровоцировали протесты и столкновения с правоохранительными органами. В ходе акций протеста было зафиксировано применение насилия со стороны силовиков по отношению к протестующим, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных