Цепкало прокомментировал возбуждение против него уголовного дела
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало назвал возбужденное против него уголовное дело «полной чушью».
По его словам, дело возбуждено по обвинению в том, что он получил взятку в 2012 г.
«Это чушь полная. Все это просто политически мотивировано. Я полностью это отрицаю, никакой взятки не было, это глупость полная, и никаких доказательств нет», ‒ сказал Цепкало в интервью «РИА Новости».
Накануне ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа и спровоцировали протесты и столкновения с правоохранительными органами.