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Центр Гамалеи назвал сроки третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса

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Третий этап исследований российской вакцины против коронавируса «Спутник-V» может начаться в течение семи-десяти дней, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По словам Гинцбурга, 17 августа центр представит первую версию протокола пострегистрационных исследований. «Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что, я думаю, в течение семи ‒ максимум десяти дней это все начнется», ‒ сообщил он.

Третий этап испытаний вакцины пройдет в Московском регионе. Гинцбург объяснил это тем, что в нем «есть абсолютно вся необходимая инфраструктура для того, чтобы провести не только вакцинацию, но и учет». В исследованиях вакцины примут участие несколько десятков тысяч человек. «Сейчас, так как это стоит немалых денег, уточняется финансовая часть и прочее», ‒ рассказал директор центра.

Ранее по теме: В России запустили производство вакцины от COVID–19

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной Центром Гамалеи. Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 г., вакцинация при этом будет добровольной. Она начнется с медработников, они смогут получить прививку в конце августа или сентябре, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

15 августа стартовало производство вакцины. Этот препарат обеспечит иммунитет против COVID-19 минимум на два года, говорил Гинцбург. По его словам, первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое для России количество доз произведут в течение года. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производство в ноябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных