Центр Гамалеи назвал сроки третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса

Третий этап испытаний вакцины пройдет в Московском регионе. Гинцбург объяснил это тем, что в нем «есть абсолютно вся необходимая инфраструктура для того, чтобы провести не только вакцинацию, но и учет». В исследованиях вакцины примут участие несколько десятков тысяч человек. «Сейчас, так как это стоит немалых денег, уточняется финансовая часть и прочее», ‒ рассказал директор центра.