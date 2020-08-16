Правительство взяло под контроль поставки вакцины от коронавируса
Первую российскую вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник-V», включили в список лекарств, распределение которых регулирует государство. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита, сообщается на сайте правительства. «Еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов», ‒ указано в сообщении. Кроме вакцины от COVID-19 в перечень добавлены еще шесть препаратов. Это дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной Центром Гамалеи. Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 г., вакцинация при этом будет добровольной. Она начнется с медработников, они смогут получить прививку в конце августа или сентябре, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.
15 августа стартовало производство вакцины. Этот препарат обеспечит иммунитет против COVID-19 минимум на два года, говорил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое для России количество доз произведут в течение года.