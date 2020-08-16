Правительство взяло под контроль поставки вакцины от коронавируса

Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита, сообщается на сайте правительства. «Еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов», ‒ указано в сообщении. Кроме вакцины от COVID-19 в перечень добавлены еще шесть препаратов. Это дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.