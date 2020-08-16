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Правительство взяло под контроль поставки вакцины от коронавируса

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Первую российскую вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник-V», включили в список лекарств, распределение которых регулирует государство. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита, сообщается на сайте правительства. «Еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов», ‒ указано в сообщении. Кроме вакцины от COVID-19 в перечень добавлены еще шесть препаратов. Это дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной Центром Гамалеи. Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 г., вакцинация при этом будет добровольной. Она начнется с медработников, они смогут получить прививку в конце августа или сентябре, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее по теме: В России произведена первая партия вакцины от коронавируса

15 августа стартовало производство вакцины. Этот препарат обеспечит иммунитет против COVID-19 минимум на два года, говорил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое для России количество доз произведут в течение года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных