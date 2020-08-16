МВД Белоруссии пообещало разобраться со случаями насилия на акциях протеста
МВД Белоруссии разберется со всеми случаями насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов по отношению к протестующим, заявил министр МВД Юрий Караев, пишет «БелТА».
«Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет», — сказал Караев. Министр подчеркнул, что сейчас не намерен принимать какие-либо действия, «чтобы не деморализовать милицию на благо заграничных кукловодов», но обратил внимание, что необходимая помощь пострадавшим, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, оказывается.
13 августа Караев в эфире телеканала ОНТ извинился перед пострадавшими во время протеста. С ситуацией поручил разобраться и президент страны Александр Лукашенко. К тому времени в стране полиция задержала около 7000 человек, более сотни пострадали. На следующий день ведомство сообщило об освобождении более 2000 задержанных. Более 1000 были арестованы и получили от 7 до 20 суток административного ареста.
Протесты в Минске и других белорусских городах начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80% голосов. За его основную соперницу Светлану Тихановскую проголосовали около 10% избирателей.