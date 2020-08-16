МВД Белоруссии пообещало разобраться со случаями насилия на акциях протеста

«Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет», — сказал Караев. Министр подчеркнул, что сейчас не намерен принимать какие-либо действия, «чтобы не деморализовать милицию на благо заграничных кукловодов», но обратил внимание, что необходимая помощь пострадавшим, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, оказывается.