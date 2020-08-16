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МВД Белоруссии пообещало разобраться со случаями насилия на акциях протеста

Ведомости

МВД Белоруссии разберется со всеми случаями насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов по отношению к протестующим, заявил министр МВД Юрий Караев, пишет «БелТА».

«Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет», — сказал Караев. Министр подчеркнул, что сейчас не намерен принимать какие-либо действия, «чтобы не деморализовать милицию на благо заграничных кукловодов», но обратил внимание, что необходимая помощь пострадавшим, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, оказывается.

13 августа Караев в эфире телеканала ОНТ извинился перед пострадавшими во время протеста. С ситуацией поручил разобраться и президент страны Александр Лукашенко. К тому времени в стране полиция задержала около 7000 человек, более сотни пострадали. На следующий день ведомство сообщило об освобождении более 2000 задержанных. Более 1000 были арестованы и получили от 7 до 20 суток административного ареста.

Ранее по теме: В Белоруссии освободили более 2000 задержанных на акциях протеста

Протесты в Минске и других белорусских городах начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80% голосов. За его основную соперницу Светлану Тихановскую проголосовали около 10% избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных