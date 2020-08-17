Правительство предложит сохранить стимулирующие выплаты медикам

«Вы знаете, что выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом. Мы сейчас смотрим на пандемическую ситуацию в целом. Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения – и уверен, что их поддержат – о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», – приводит слова Мишустина ТАСС.