Правительство предложит сохранить стимулирующие выплаты медикам
Правительство предложит президенту России Владимиру Путину сохранить стимулирующие выплаты врачам, задействованным в борьбе с новым коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в областной онкологический диспансер в Магадане.
«Вы знаете, что выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом. Мы сейчас смотрим на пандемическую ситуацию в целом. Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения – и уверен, что их поддержат – о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», – приводит слова Мишустина ТАСС.
Премьер-министр также поблагодарил врачей за то, что они лечили в период пандемии больных коронавирусом, и заверил, что медики будут продолжать получать региональные надбавки к зарплате до декабря.
6 августа Мишустин объявил о выделении 14 млрд руб. на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Позже правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам — он будет рассчитываться в двойном объеме. В апреле Путин объявил о надбавках для медицинских работников, работающих с больными COVID-19, в размере от 25 000 до 80 000 руб. в месяц в зависимости от категории персонала.