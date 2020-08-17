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Правительство предложит сохранить стимулирующие выплаты медикам

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Правительство предложит президенту России Владимиру Путину сохранить стимулирующие выплаты врачам, задействованным в борьбе с новым коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в областной онкологический диспансер в Магадане.

«Вы знаете, что выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом. Мы сейчас смотрим на пандемическую ситуацию в целом. Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения – и уверен, что их поддержат – о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», – приводит слова Мишустина ТАСС.

Премьер-министр также поблагодарил врачей за то, что они лечили в период пандемии больных коронавирусом, и заверил, что медики будут продолжать получать региональные надбавки к зарплате до декабря.

6 августа Мишустин объявил о выделении 14 млрд руб. на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Позже правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам — он будет рассчитываться в двойном объеме. В апреле Путин объявил о надбавках для медицинских работников, работающих с больными COVID-19, в размере от 25 000 до 80 000 руб. в месяц в зависимости от категории персонала.

Ранее по теме: Правительство выделит 14 млрд рублей на выплаты медикам за работу с COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных