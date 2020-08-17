Дегтярев уволил хабаровского министра здравоохранения
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения региона Александра Витько, сообщает пресс-служба краевого правительства.
«Поводом для таких решений стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе», – указано в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что жителей региона не устраивает обслуживание в поликлиниках, а более 90% обращений, которые поступают в краевое правительство, связаны с медициной. Решение об увольнении было принято после внепланового посещения одной из краевых поликлиник, где глава региона поговорил с пациентами и медперсоналом.
По итогам визита Дегтярев заявил, что он «увидел много нового». В частности, он указал на отсутствие термометрии на входе, большие очереди за анализами, а также на неуважительное отношение охраны к людям старшего поколения.
«Система должна быть более дружелюбной. Чиновники должны идти навстречу людям, а не создавать дополнительные барьеры», – отметил Детгярев.
Пост Витько займет зампредседателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов, он будет совмещать обе должности.
Президент России Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края в июле после отстранения от должности Сергея Фургала. Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к организации убийств предпринимателей в середине 2000-х гг.