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Дегтярев уволил хабаровского министра здравоохранения

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения региона Александра Витько, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Поводом для таких решений стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе», – указано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что жителей региона не устраивает обслуживание в поликлиниках, а более 90% обращений, которые поступают в краевое правительство, связаны с медициной. Решение об увольнении было принято после внепланового посещения одной из краевых поликлиник, где глава региона поговорил с пациентами и медперсоналом.

По итогам визита Дегтярев заявил, что он «увидел много нового». В частности, он указал на отсутствие термометрии на входе, большие очереди за анализами, а также на неуважительное отношение охраны к людям старшего поколения.

«Система должна быть более дружелюбной. Чиновники должны идти навстречу людям, а не создавать дополнительные барьеры», – отметил Детгярев.

Пост Витько займет зампредседателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов, он будет совмещать обе должности.

Президент России Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края в июле после отстранения от должности Сергея Фургала. Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к организации убийств предпринимателей в середине 2000-х гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных