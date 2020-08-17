Дегтярев уволил хабаровского министра здравоохранения

В пресс-службе пояснили, что жителей региона не устраивает обслуживание в поликлиниках, а более 90% обращений, которые поступают в краевое правительство, связаны с медициной. Решение об увольнении было принято после внепланового посещения одной из краевых поликлиник, где глава региона поговорил с пациентами и медперсоналом.