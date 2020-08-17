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Адвокат сообщил об ухудшении состояния Михаила Ефремова

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У Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом, развились нарушения речи и онемели конечности из-за острого нарушения мозгового кровообращения, но он готов дать показания в суде 18 августа, рассказал ТАСС адвокат актера Эльман Пашаев.

«Конечно, он готов к допросу. Ефремов ко всему готов», – приводит агентство слова правозащитника. По словам Пашаева, Ефремов страдает заболеванием легких. Жизни актера угрожает опасность. Адвокат также уточнил, что артист сегодня не прибыл в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы на отсутствие прогулок ввиду плохого самочувствия.

Ефремова госпитализировали из зала суда 11 августа с подозрением на инсульт, в итоге заседание суда было отложено на 18 августа. 15 августа актера выписали из больницы.

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Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, находящегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице. Ефремов был в машине один, это подтверждается показаниями свидетелей, уточнили позднее в столичном главке.

Сам Ефремов сначала признал, что был пьяным за рулем, что подтверждают видеозаписи, показанные 6 августа в зале Пресненского суда. Однако позже артист отказался от признания вины. Его адвокат объяснил это тем, что Ефремов первоначально «ничего не понимал».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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