Адвокат сообщил об ухудшении состояния Михаила Ефремова
У Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом, развились нарушения речи и онемели конечности из-за острого нарушения мозгового кровообращения, но он готов дать показания в суде 18 августа, рассказал ТАСС адвокат актера Эльман Пашаев.
«Конечно, он готов к допросу. Ефремов ко всему готов», – приводит агентство слова правозащитника. По словам Пашаева, Ефремов страдает заболеванием легких. Жизни актера угрожает опасность. Адвокат также уточнил, что артист сегодня не прибыл в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы на отсутствие прогулок ввиду плохого самочувствия.
Ефремова госпитализировали из зала суда 11 августа с подозрением на инсульт, в итоге заседание суда было отложено на 18 августа. 15 августа актера выписали из больницы.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, находящегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице. Ефремов был в машине один, это подтверждается показаниями свидетелей, уточнили позднее в столичном главке.
Сам Ефремов сначала признал, что был пьяным за рулем, что подтверждают видеозаписи, показанные 6 августа в зале Пресненского суда. Однако позже артист отказался от признания вины. Его адвокат объяснил это тем, что Ефремов первоначально «ничего не понимал».