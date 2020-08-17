Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября
Торжественные линейки 1 сентября должны проходить на улице по классам или параллелям, родители школьников должны будут надеть маски, говорится в письме Роспотребнадзора и Минпросвещения территориальным органам Роспотребнадзора и региональным властям, которые управляют сферой образования.
«Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей)», – говорится в документе.
Роспотребнадзор и Минпросвещения рекомендовали по возможности проводить дистанционные уроки по отдельным предметам, прежде всего дополнительным. На случай ухудшения эпидемической ситуации ведомство рекомендовало предусмотреть возможность дистанционного обучения.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что учебный год в школах начнется 1 сентября в традиционном формате. Торжественные линейки пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора.