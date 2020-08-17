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Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября

Ведомости

Торжественные линейки 1 сентября должны проходить на улице по классам или параллелям, родители школьников должны будут надеть маски, говорится в письме Роспотребнадзора и Минпросвещения территориальным органам Роспотребнадзора и региональным властям, которые управляют сферой образования.

«Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей)», – говорится в документе.

Роспотребнадзор и Минпросвещения рекомендовали по возможности проводить дистанционные уроки по отдельным предметам, прежде всего дополнительным. На случай ухудшения эпидемической ситуации ведомство рекомендовало предусмотреть возможность дистанционного обучения.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что учебный год в школах начнется 1 сентября в традиционном формате. Торжественные линейки пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Ранее по теме: Минпросвещения: регионы смогут ввести обязательное ношение масок для учителей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных