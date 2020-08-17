Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября

Торжественные линейки 1 сентября должны проходить на улице по классам или параллелям, родители школьников должны будут надеть маски, говорится в письме Роспотребнадзора и Минпросвещения территориальным органам Роспотребнадзора и региональным властям, которые управляют сферой образования.