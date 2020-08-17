Минпросвещения: регионы смогут ввести обязательное ношение масок для учителей
Каждый российский регион будет самостоятельно решать, будут ли учителя обязаны в новом учебном году носить медицинские маски, заявили на горячей линии Министерства просвещения.
«Министерство просвещения дало рекомендации (об обязательном ношении масок учителями. – "Ведомости") в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе», – заявила собеседница «Ведомостей».
В Минпросвещения уточнили, что общего распоряжения ведомства об обязательном ношении учителями масок нет, каждый регион будет принимать такое решение на местном уровне.
13 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый учебный год в школах столицы начнется без проведения торжественных линеек и массовых мероприятий, а занятия будут проходить с соблюдением ряда требований: усиленной дезинфекции, термометрии при входе, наблюдением за состоянием учителей и учеников, ограничений по передвижению внутри школы.
По данным оперштаба на 17 августа, за сутки в России выявили 4892 заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 927 745. Число активных случаев составляет 175 904.