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Минпросвещения: регионы смогут ввести обязательное ношение масок для учителей

Ведомости

Каждый российский регион будет самостоятельно решать, будут ли учителя обязаны в новом учебном году носить медицинские маски, заявили на горячей линии Министерства просвещения.

«Министерство просвещения дало рекомендации (об обязательном ношении масок учителями. – "Ведомости") в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе», – заявила собеседница «Ведомостей».

В Минпросвещения уточнили, что общего распоряжения ведомства об обязательном ношении учителями масок нет, каждый регион будет принимать такое решение на местном уровне.

13 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый учебный год в школах столицы начнется без проведения торжественных линеек и массовых мероприятий, а занятия будут проходить с соблюдением ряда требований: усиленной дезинфекции, термометрии при входе, наблюдением за состоянием учителей и учеников, ограничений по передвижению внутри школы.

По данным оперштаба на 17 августа, за сутки в России выявили 4892 заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 927 745. Число активных случаев составляет 175 904.

Ранее по теме: Собянин анонсировал начало учебного года без школьных линеек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных