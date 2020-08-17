Минпросвещения: регионы смогут ввести обязательное ношение масок для учителей

13 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новый учебный год в школах столицы начнется без проведения торжественных линеек и массовых мероприятий, а занятия будут проходить с соблюдением ряда требований: усиленной дезинфекции, термометрии при входе, наблюдением за состоянием учителей и учеников, ограничений по передвижению внутри школы.