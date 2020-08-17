БМЗ и «Беларуськалий» присоединились к забастовке предприятий
Сотрудники «Беларуськалия» и Белорусского металлургического завода (БМЗ) полностью приостановили работу, присоединившись к забастовке предприятий, сообщает Tut.by. По словам рабочих, все шахты «Беларуськалия» прекратили выдачу руды, полностью остановлена работа в первом, втором, третьем и пятом рудоуправлениях.
Днем начались подготовительные работы по безопасной остановке всего производства. Рабочие сообщили изданию, что намерены приходить на рабочие места, но не работать. Они требуют проведения новых президентских выборов, освобождения всех политзаключенных и прекращения насилия со стороны правоохранителей по отношению к демонстрантам. «Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата – это пули ОМОНа!» – заявили рабочие «Беларуськалия».
Также полностью остановил работу БМЗ в Жлобине. Руководству БМЗ направлена петиция с требованием отставки действующего президента и парламента. Работники Минского моторного завода также передали руководству заявление на забастовку и начали сбор подписей.
К вечеру 17 августа БМЗ вновь запустил сталеплавильные печи и производство вернулось в штатный режим, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» представитель предприятия. Однако если требования рабочих не будут выполнены, то завод уйдет на бессрочную забастовку, подчеркнули работники.
Бастовать готовятся ряд других предприятий. Ранее Tut.by сообщал, что в Белоруссии сотрудники «Белтелерадиокомпании», а также телеканалов ОНТ и СТВ вышли на забастовку.
С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты против итогов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент страны Александр Лукашенко с 80,08% голосов, а его соперница на выборах Светлана Тихановская набрала 10,09%. Ранее на нескольких крупных предприятиях страны прошли забастовки. В частности, 13 августа на массовые протесты выходили работники Минского автомобильного завода (МАЗ). Акции также прошли на Гродненском мясокомбинате, МТЗ и других предприятиях.