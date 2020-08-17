Президент Мексики заявил о готовности испытать российскую вакцину от COVID-19

«Если мы увидим, что есть результаты, что она (российская вакцина. – Прим. ред.) эффективна, мы установим контакт (с российскими властями). И если к ней будет доступ – вперед! И чтобы не оставалось сомнений в важности [этого вопроса] для нас, я бы первым согласился на вакцинацию. Но мы должны узнать, что происходит, и гарантировать, что это эффективно и доступно всем», – сказал мексиканский лидер.