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Президент Мексики заявил о готовности испытать российскую вакцину от COVID-19

Ведомости

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор готов первым пройти вакцинацию от коронавируса российским препаратом. Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает мексиканское издание Politico.

«Если мы увидим, что есть результаты, что она (российская вакцина. – Прим. ред.) эффективна, мы установим контакт (с российскими властями). И если к ней будет доступ – вперед! И чтобы не оставалось сомнений в важности [этого вопроса] для нас, я бы первым согласился на вакцинацию. Но мы должны узнать, что происходит, и гарантировать, что это эффективно и доступно всем», – сказал мексиканский лидер.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. По словам президента, в испытаниях вакцины принимала участие одна из его дочерей.

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники. Первые партии вакцины выпустят в течение двух недель. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре. Производство вакцины началось 15 августа. Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 г., вакцинация будет добровольной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных