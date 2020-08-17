Президент Мексики заявил о готовности испытать российскую вакцину от COVID-19
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор готов первым пройти вакцинацию от коронавируса российским препаратом. Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает мексиканское издание Politico.
«Если мы увидим, что есть результаты, что она (российская вакцина. – Прим. ред.) эффективна, мы установим контакт (с российскими властями). И если к ней будет доступ – вперед! И чтобы не оставалось сомнений в важности [этого вопроса] для нас, я бы первым согласился на вакцинацию. Но мы должны узнать, что происходит, и гарантировать, что это эффективно и доступно всем», – сказал мексиканский лидер.
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. По словам президента, в испытаниях вакцины принимала участие одна из его дочерей.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первую очередь будут вакцинированы медицинские работники. Первые партии вакцины выпустят в течение двух недель. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре. Производство вакцины началось 15 августа. Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 г., вакцинация будет добровольной.