Судью матча «Спартак» – «Сочи» отстранили от работы после пенальти

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча "Спартак" – "Сочи" Василия Казарцева и Алексея Еськова (отвечал за систему видеоассистента рефери). Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решение отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время», – отметил он. Еськов избежал наказания, но в ближайшее время не получит назначений на игры, пишет Sports.ru.