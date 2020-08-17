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Судью матча «Спартак» – «Сочи» отстранили от работы после пенальти

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Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время главного арбитра встречи «Спартак» – «Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота «Спартака». Об этом заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев, пишут «РИА Новости».

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча "Спартак" – "Сочи" Василия Казарцева и Алексея Еськова (отвечал за систему видеоассистента рефери). Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решение отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время», – отметил он. Еськов избежал наказания, но в ближайшее время не получит назначений на игры, пишет Sports.ru.

9 августа «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью 2:2 в первом туре Тинькофф – Российской премьер-лиги. «Сочи» забил оба гола с пенальти. Комиссия РФС признала ошибочным назначение команде второго пенальти. Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча заявил о планах снять команду с чемпионата, однако не сделал этого.

Ранее по теме: РФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных