Судью матча «Спартак» – «Сочи» отстранили от работы после пенальти
Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время главного арбитра встречи «Спартак» – «Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота «Спартака». Об этом заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев, пишут «РИА Новости».
«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча "Спартак" – "Сочи" Василия Казарцева и Алексея Еськова (отвечал за систему видеоассистента рефери). Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решение отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время», – отметил он. Еськов избежал наказания, но в ближайшее время не получит назначений на игры, пишет Sports.ru.
9 августа «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью 2:2 в первом туре Тинькофф – Российской премьер-лиги. «Сочи» забил оба гола с пенальти. Комиссия РФС признала ошибочным назначение команде второго пенальти. Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча заявил о планах снять команду с чемпионата, однако не сделал этого.