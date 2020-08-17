Глава минздрава Белоруссии уехал от протестующих под крики «Позор!»

Ранее на встрече с медиками Карасик признал, что во время столкновений с силовиками во время протестов в Минске погиб второй человек. По его словам, всего по состоянию на 17 августа получили ранения 158 человек, из них трое – в тяжелом состоянии. До этого единственной жертвой протестов считался, по данным МВД, 34-летний минчанин, погибший 10 августа.