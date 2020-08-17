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Глава минздрава Белоруссии уехал от протестующих под крики «Позор!»

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Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник уехал от протестующих врачей под крики «Позор!» и «Вон!». Видео опубликовал в своем Telegram-канале Tut.by.

На записи Караник пробивается сквозь толпу врачей, требующих от него пропустить их к задержанным во время демонстраций и оценить состояние людей на предмет госпитализации. Министр пробился к своему автомобилю и уехал под крики «Позор!» и «Вон!».

Ранее на встрече с медиками Карасик признал, что во время столкновений с силовиками во время протестов в Минске погиб второй человек. По его словам, всего по состоянию на 17 августа получили ранения 158 человек, из них трое – в тяжелом состоянии. До этого единственной жертвой протестов считался, по данным МВД, 34-летний минчанин, погибший 10 августа.

Ранее по теме: Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста

С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты по итогам выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент страны Александр Лукашенко с 80,08% голосов, а его соперница на выборах Светлана Тихановская набрала 10,09%. За время протестов задержаны более 7000 человек.

Ранее на нескольких крупных предприятиях страны прошли забастовки. В частности, 13 августа на массовые протесты выходили работники Минского автомобильного завода (МАЗ). Акции также прошли на Гродненском мясокомбинате, МТЗ и других предприятиях. 17 августа об остановке работы заявили на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) и на шахтах «Беларуськалия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных