Глава минздрава Белоруссии уехал от протестующих под крики «Позор!»
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник уехал от протестующих врачей под крики «Позор!» и «Вон!». Видео опубликовал в своем Telegram-канале Tut.by.
На записи Караник пробивается сквозь толпу врачей, требующих от него пропустить их к задержанным во время демонстраций и оценить состояние людей на предмет госпитализации. Министр пробился к своему автомобилю и уехал под крики «Позор!» и «Вон!».
Ранее на встрече с медиками Карасик признал, что во время столкновений с силовиками во время протестов в Минске погиб второй человек. По его словам, всего по состоянию на 17 августа получили ранения 158 человек, из них трое – в тяжелом состоянии. До этого единственной жертвой протестов считался, по данным МВД, 34-летний минчанин, погибший 10 августа.
С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты по итогам выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент страны Александр Лукашенко с 80,08% голосов, а его соперница на выборах Светлана Тихановская набрала 10,09%. За время протестов задержаны более 7000 человек.
Ранее на нескольких крупных предприятиях страны прошли забастовки. В частности, 13 августа на массовые протесты выходили работники Минского автомобильного завода (МАЗ). Акции также прошли на Гродненском мясокомбинате, МТЗ и других предприятиях. 17 августа об остановке работы заявили на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) и на шахтах «Беларуськалия».