Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян
Спецназ Белоруссии избил 33 россиян во время задержания под Минском, рассказал писатель Захар Прилепин в интервью изданию «Свободная пресса».
«В Минске на наших пацанах уже в автобусе в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Ребра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей», – сказал Прилепин. Ранее писатель на своей странице в Facebook сообщил, что среди возвратившихся из Белоруссии россиян двое – его родственники.
Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Белоруссии заявили, что задержанные – наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера, находившиеся в стране для подготовки массовых беспорядков.
Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые задержались на белорусской территории перед перелетом в другое государство. 14 августа россияне вернулись на родину, один из задержанных, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.