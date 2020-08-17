Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян

«В Минске на наших пацанах уже в автобусе в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Ребра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей», – сказал Прилепин. Ранее писатель на своей странице в Facebook сообщил, что среди возвратившихся из Белоруссии россиян двое – его родственники.