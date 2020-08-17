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Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян

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Спецназ Белоруссии избил 33 россиян во время задержания под Минском, рассказал писатель Захар Прилепин в интервью изданию «Свободная пресса».

«В Минске на наших пацанах уже в автобусе в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Ребра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей», – сказал Прилепин. Ранее писатель на своей странице в Facebook сообщил, что среди возвратившихся из Белоруссии россиян двое – его родственники.

Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ Белоруссии заявили, что задержанные – наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера, находившиеся в стране для подготовки массовых беспорядков.

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Согласно официальной информации, россияне – сотрудники ЧОПа, которые задержались на белорусской территории перед перелетом в другое государство. 14 августа россияне вернулись на родину, один из задержанных, имеющий гражданство двух стран, остался на белорусской территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных