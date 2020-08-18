Эксперт назвала причину смерти пострадавшего в ДТП с Ефремовым

«Какой-то шанс (выжить) есть всегда, но в данном случае сильный лобовой удар и последующие повреждения причинили очень серьезные травмы», – цитирует эксперта агентство. По ее словам, Захаров не мог получить дополнительных серьезных травм при перемещении после ДТП.