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Эксперт назвала причину смерти пострадавшего в ДТП с Ефремовым

Ведомости

Погибший в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова Сергей Захаров умер от потери крови, болевого шока и жировой эмболии, у него было «крайне мало» шансов выжить, сообщила медицинский эксперт в ходе допроса в Пресненском суде, передает ТАСС.

«Какой-то шанс (выжить) есть всегда, но в данном случае сильный лобовой удар и последующие повреждения причинили очень серьезные травмы», – цитирует эксперта агентство. По ее словам, Захаров не мог получить дополнительных серьезных травм при перемещении после ДТП.

Эксперт также рассказала, что на момент аварии Захаров был пристегнут ремнем безопасности, поэтому не получил серьезных травм лица и перелома позвоночника.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, находящегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных