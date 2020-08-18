Эксперт назвала причину смерти пострадавшего в ДТП с Ефремовым
Погибший в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова Сергей Захаров умер от потери крови, болевого шока и жировой эмболии, у него было «крайне мало» шансов выжить, сообщила медицинский эксперт в ходе допроса в Пресненском суде, передает ТАСС.
«Какой-то шанс (выжить) есть всегда, но в данном случае сильный лобовой удар и последующие повреждения причинили очень серьезные травмы», – цитирует эксперта агентство. По ее словам, Захаров не мог получить дополнительных серьезных травм при перемещении после ДТП.
Эксперт также рассказала, что на момент аварии Захаров был пристегнут ремнем безопасности, поэтому не получил серьезных травм лица и перелома позвоночника.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, находящегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице.