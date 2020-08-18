Министр здравоохранения Белоруссии написал протестующим открытое письмо

По словам министра, разговор на улице с протестующими не получился. «К сожалению, как вы, наверное, видели ‒ диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся. И я даже не могу подобрать определение того, что происходило около минздрава, где собственно представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве», ‒ указано в письме.