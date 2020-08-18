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Министр здравоохранения Белоруссии написал протестующим открытое письмо

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Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник обратился к протестующим с открытым письмом. Его полная версия опубликована на сайте министерства. Министр обратился к активистам после того, как накануне поговорил с ними вживую и уехал от здания министерства здравоохранения под крики «Позор!» и «Вон!».

По словам министра, разговор на улице с протестующими не получился. «К сожалению, как вы, наверное, видели ‒ диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся. И я даже не могу подобрать определение того, что происходило около минздрава, где собственно представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве», ‒ указано в письме.

Караник отметил, что во время протестов ни одна машина скорой помощи министерства не использовалась силовиками. «Похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, ‒ естественно, в военной форме», ‒ заявил министр. Кроме того, он пояснил, что 9 августа в каждом РУВД в Минске и крупных городах дежурили врачи скорой помощи. В местах временного содержания, отметил министр, работают не сотрудники минздрава, а медицинские работники пенитенциарной системы.

17 августа около тысячи врачей собрались в Минске у здания минздрава с требованием пропустить их в места содержания задержанных в уличных акциях, чтобы оценить их состояние и принять решение о госпитализации. К медикам вышел Караник и назвал данные по госпитализированным пострадавшим, однако вместо ответа на требования медиков в итоге уехал на автомобиле под крики «Позор!».

Ранее по теме: Глава минздрава Белоруссии уехал от протестующих под крики «Позор!»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных