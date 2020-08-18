Министр здравоохранения Белоруссии написал протестующим открытое письмо
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник обратился к протестующим с открытым письмом. Его полная версия опубликована на сайте министерства. Министр обратился к активистам после того, как накануне поговорил с ними вживую и уехал от здания министерства здравоохранения под крики «Позор!» и «Вон!».
По словам министра, разговор на улице с протестующими не получился. «К сожалению, как вы, наверное, видели ‒ диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся. И я даже не могу подобрать определение того, что происходило около минздрава, где собственно представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве», ‒ указано в письме.
Караник отметил, что во время протестов ни одна машина скорой помощи министерства не использовалась силовиками. «Похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, ‒ естественно, в военной форме», ‒ заявил министр. Кроме того, он пояснил, что 9 августа в каждом РУВД в Минске и крупных городах дежурили врачи скорой помощи. В местах временного содержания, отметил министр, работают не сотрудники минздрава, а медицинские работники пенитенциарной системы.
17 августа около тысячи врачей собрались в Минске у здания минздрава с требованием пропустить их в места содержания задержанных в уличных акциях, чтобы оценить их состояние и принять решение о госпитализации. К медикам вышел Караник и назвал данные по госпитализированным пострадавшим, однако вместо ответа на требования медиков в итоге уехал на автомобиле под крики «Позор!».