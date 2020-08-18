В Госдуму внесен законопроект о блокировке сайтов с пропагандой криминальной субкультуры
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин внес в Госдуму законопроект о возможности досудебной блокировки сайтов, пропагадирующих криминальную субкультуру, сообщает «РИА Новости».
«Изменения предлагается внести в законы "Об основах профилактики правонарушений" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ‒ пояснил Башкин, отметив, что документ запрещает в том числе создание интернет-сообществ, формирующих и поддерживающих криминальную субкультуру.
Сенатор пояснил, что действующее законодательство содержит нормы, направленные на борьбу с пропагандой экстремизма, но подобная ему по степени опасности для общества пропаганда криминального образа жизни и криминальной идеологии в большинстве случаев выпадает из-под действия законов. Документ, внесенный Башкиным, также предусматривает дополнение законодательства понятиями «криминальная субкультура» и «деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры».
17 августа Верховный суд России признал экстремистским движение АУЕ, теперь его деятельность запрещена в России и подпадает под статью Уголовного кодекса РФ об организации экстремистского сообщества, санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 000 руб.