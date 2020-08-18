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В Госдуму внесен законопроект о блокировке сайтов с пропагандой криминальной субкультуры

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин внес в Госдуму законопроект о возможности досудебной блокировки сайтов, пропагадирующих криминальную субкультуру, сообщает «РИА Новости». 

«Изменения предлагается внести в законы "Об основах профилактики правонарушений" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ‒ пояснил Башкин, отметив, что документ запрещает в том числе создание интернет-сообществ, формирующих и поддерживающих криминальную субкультуру.

Сенатор пояснил, что действующее законодательство содержит нормы, направленные на борьбу с пропагандой экстремизма, но подобная ему по степени опасности для общества пропаганда криминального образа жизни и криминальной идеологии в большинстве случаев выпадает из-под действия законов. Документ, внесенный Башкиным, также предусматривает дополнение законодательства понятиями «криминальная субкультура» и «деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры».

17 августа Верховный суд России признал экстремистским движение АУЕ, теперь его деятельность запрещена в России и подпадает под статью Уголовного кодекса РФ об организации экстремистского сообщества, санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 000 руб.

Ранее по теме: Верховный суд признал экстремистской организацией уголовную субкультуру АУЕ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных