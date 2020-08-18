В Госдуму внесен законопроект о блокировке сайтов с пропагандой криминальной субкультуры

Сенатор пояснил, что действующее законодательство содержит нормы, направленные на борьбу с пропагандой экстремизма, но подобная ему по степени опасности для общества пропаганда криминального образа жизни и криминальной идеологии в большинстве случаев выпадает из-под действия законов. Документ, внесенный Башкиным, также предусматривает дополнение законодательства понятиями «криминальная субкультура» и «деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры».